Web Summit vai manter-se em Lisboa nos próximos 10 anos

A Web Summit vai continuar a ser realizada em Lisboa na próxima década, avança a Antena1, sem adiantar a fonte de informação. O anúncio oficial será feito na quarta-feira, 3 de Outubro.

A Antena1 adianta que o novo acordo entre o Governo e a organização da cimeira de tecnologia prevê a continuidade do Web Summit em Lisboa até 2028.

As outras cidades na corrida à organização deste evento são Valência, Madrid e Londres.

Na página oficial do Web Summit do Twitter, a organização assume que haverá novidades amanhã.





We've got some #WebSummit news to share tomorrow. T-minus 24 hours. pic.twitter.com/TMMsqzljNv