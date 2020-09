Vendas de carros na Europa regressam às quedas fortes em agosto

Depois de dois meses de recuperação, as vendas de automóveis na Europa regressaram em agosto às quedas acentuadas, mostrando que a recuperação da economia está a acontecer a um ritmo fraco.

De acordo com os dados divulgados esta manhã pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA), em agosto foram matriculados 796.525 automóveis na União Europeia, o que representa uma queda de 18,9% face ao período homólogo.

Embora a queda não seja tão acentuada como nos meses mais fortes da pandemia (abril e maio), é bem superior ao registado em julho, quando desceram apenas 3,7%.







Esta evolução mostra que o consumo na Europa continua fraco e que a recuperação da economia poderá não ser tão rápida como se esperava.

No conjunto dos primeiros oito meses do ano foram vendidos 6.123.852 automóveis novos, o que traduz uma queda de 32% e menos 2,9 milhões de carros vendidos no período face ao período homólogo.

Entre os países da UE só no Chipre as vendas subiram em agosto (+14,1%) face ao mesmo mês do ano passado. Portugal regista o segundo melhor desempenho, com uma redução homóloga de apenas 0,1% em agosto, para 12.417 unidades vendidas.

Contudo, no acumulado do ano Portugal regista um dos piores desempenhos, com uma queda de 42% nos primeiros oito meses do ano face ao mesmo período de 2019. Pior só a Croácia, país onde as vendas caíram 47,4%.

Entre os maiores mercados, a maior queda foi registada em Espanha (-40,6%), seguindo-se Itália (-38,9%), França (-32%) e Alemanha (-28,8%).



A ACEA espera uma queda histórica de 25% nas vendas ao longo do ano como um todo. Antes da pandemia, em janeiro, a entidade que reúne 16 fabricantes atuantes na Europa, previa uma queda de 2%, após seis anos consecutivos de crescimento que aproximaram o mercado dos patamares mais elevados.