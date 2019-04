Vendas da Tesla em Portugal mais do que duplicam em março

A Tesla está a reforçar a presença no mercado português, onde passou a fazer entregas diretas no passado mês de fevereiro.

No mês de estreia efetuou 124 entregas (acima das 109 anteriormente anunciadas). Em março, segundo os números hoje revelados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), foram matriculados 355 carros desta marca norte-americana.

Um crescimento superior a 100% que permitiu à empresa liderada por Elon Musk atingir uma quota acima de 1% no mercado de automóveis ligeiros de passageiros, ficando à frente de marcas como a Honda, Skoda, Mazda, Audi e Jaguar.

No acumulado do trimestre, a Tesla apresenta um saldo de 479 carros matriculados em Portugal, o que não chega a 1% do mercado de ligeiros de passageiros.



Quem comprou automóveis em março ainda terá escapado ao aumento de preços registado em meados do mês. As duas versões do Model 3 da Tesla disponíveis em Portugal ficaram recentemente mais caras, com os preços a aumentarem em 1.700 euros quer para a versão Long Range quer para a Performance.