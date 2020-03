As vendas automóveis em Portugal aumentaram 5% em fevereiro face a igual mês de 2019, totalizando 23.038 unidades, indicou esta segunda-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Nos dois primeiros meses, ainda assim, as 40.542 viaturas vendidas correspondem a uma quebra homóloga de 1,3%.Em fevereiro as vendas de ligeiros de passageiros, que representaram 87,9% do mercado, ascenderam a 20.263 veículos, uma subida de 7,4% face a igual mês do ano passado. Nos dois primeiros meses do ano este segmento soma 34.686 unidades, um crescimento de 0,4%.Já nos comerciais ligeiros as vendas do segundo mês do ano cifraram-se em 2.484 viaturas, o que corresponde a uma quebra de 5,2%. No acumulado de 2020, as vendas de ligeiros de mercadorias apresenta um recuo homólogo de 8,3%, para 5.079 unidades.O segmento dos pesados sofreu fortes quedas em fevereiro: nos pesados de mercadorias a descida foi de 39,3%, para 232 veículos, enquanto nos pesados de passageiros as 59 viaturas traduzem um recuo de 28,9%. Os pesados de mercadorias acumulam vendas de 617 unidades nos dois primeiros meses do ano, menos 24,6% do que um ano antes, enquanto os pesados de passageiros sofreram um decréscimo de 7,5%, para 160 veículos, em igual período.