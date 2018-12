Venda de malparado da banca triplica em 2018

Capa n.º 761

Nunca se vendeu tanto malparado em Portugal. Este ano vão ser vendidos mais de sete mil milhões de euros em carteiras de dívidas de particulares e de empresas e em carteiras de imóveis executados, segundo dados compilados pela consultora Deloitte a pedido da SÁBADO. O valor é quase três vezes mais alto do que os 2,5 mil milhões registados em 2017.Incentivada pelos reguladores da banca, pela Comissão Europeia e pelo Governo, a compra de crédito malparado aos bancos é hoje um dos negócios que mais cresce em Portugal. As vendas de carteiras de créditos problemáticos são uma das principais contributos para a redução do peso destas dívidas nos balanços dos bancos, segundo uma publicação recente do Banco de Portugal.Os bancos vendem as dívidas a fundos estrangeiros por vezes apelidados de "fundo abutre", como o Apollo, o Arrow, o Cerebrus, o Anchorage ou o Lone Star – estes fundos estão cada vez mais a assumir-se como grandes credores na economia portuguesa e como proprietários. A Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco representam mais de metade das vendas de malparado.Estas empresas colocam depois as dívidas sob gestão de empresas de cobrança, outro negócio em crescimento explosivo no país. Este ciclo incentivado pelo Governo e por reguladores públicos termina, contudo, numa área não regulada: quando estas empresas cobram para fundos a sua actividade cai num vazio legal. Apesar de várias destas empresas já não recorrerem a práticas do tipo "cobrador do fraque", são frequentes os relatos de abusos nos contactos e na acção. O grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta no início do ano, mas esta acabou engavetada.