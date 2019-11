A carregar o vídeo ...

A frente ribeirinha de Lisboa entre a Doca da Marinha e o Terreiro do Paço vai sofrer um profundo processo de reabilitação e dará origem ao Novo Cais de Lisboa, num investimento de 27 milhões de euros.O presidente da Câmara de Lisboa divulgou um vídeo onde apresenta o projeto da nova zona ribeirinha que inclui a recuperação do muro das namoradeiras, a reabilitação do Cais das Coluna através da retirada do aterro, a reabilitação da Estação Sul e Sueste e da Doca da Marinha e ainda a criação de um cais de apoio à atividade náutica e do BacalhaStory Centre, do Centro Tejo (espaço de promoção da oferta cultural e turística dos municípios ribeirinhos, explicou Medina)."O Novo Cais de Lisboa devolve o rio aos lisboetas e disponibiliza-o, em todo o seu esplendor, aos visitantes nacionais e estrangeiros que acolhemos todos os anos", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, em comunicado da Câmara Municipal. "Esta obra é, sem dúvida, um passo importante na valorização da cidade e na capacidade de inovação e diferenciação da sua oferta."Do investimento total de 2 milhões de euros, 16 milhões já foram aprovados pela Câmara Municipal de Lisboa e são provenientes do fundo de desenvolvimento turístico de Lisboa, através da taxa turística. Os outros 11 milhões serão assegurados pela Associação de Turismo de Lisboa, revelou o seu diretor geral, Vítor Costa.