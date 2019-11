Um terço das empresas não indicou o verdadeiro dono

rrisca agora

Um total de 208 mil empresas não indicaram o seu beneficiário efetivo, cerca de um terço do universo de empresas que tinham de cumprir essa obrigação, noticia o jornal online Eco nesta quarta-feira, 20 de Novembro.Num universo de quase 591 mil empresas que tinham de registar o beneficiário efetivo, apenas 384 mil cumpriram essa obrigação.Depois de o prazo ter sido prorrogado duas vezes, as empresas constituídas antes de outubro de 2018 tinham de registar, até 31 de outubro deste ano, quem é ou quem são as pessoas singulares que detêm a propriedade ou controlo efetivo dessas entidades, seja de forma direta ou indireta. Quem não cumpriu a obrigação auma multa entre mil e 50 mil euros.