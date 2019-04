A imobiliária destaca a proximidade do edifício residencial ao Tejo e a vista panorâmica sobre o rio, bem como a exposição solar. "A fachada que conjuga elementos históricos com uma linguagem contemporânea é outro fator diferenciador deste novo edifício residencial, no qual todas as unidades dispõem de áreas exteriores bastante generosas", indica o comunicado.



Patrícia Barão, responsável pela área residencial da JLL, comenta, citada em comunicado, sublinha ainda que "toda a zona onde o Lumia Lisbon Apartments se insere tem sido intensamente requalificada ao nível do património e espaços públicos, da oferta de lazer e de conveniência".

A zona ribeirinha de Lisboa vai ter mais um projeto residencial de luxo. O Lumia Lisbon Apartments, com 16 apartamentos, vai nascer na Tavessa Cruz da Rocha, na zona de Alcântara , num projeto comercializado pela JLL.A fase de vendas já arrancou, segundo informou a imobiliária, esta sexta-feira, 12 de abril, em comunicado enviado às redações. Há apartamentos desde T0 a T4, com áreas entre os 34 e os 210 metros quadrados, e os preços arrancam nos 250 mil euros (mais de 7.350 euros por metro quadrado, no caso dos T0).