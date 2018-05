Apesar do Presidente da República ter vetado a lei que pretendia regular a actividade de plataformas electrónicas de transporte de passageiros como a Uber e a Cabify, estas continuarão acessíveis aos utilizadores até ao desfecho do processo legislativo.

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter considerado que a lei gera "reservas políticas de fundo", o chefe de Estado solicitou ao Parlamento "abertura para reponderar a mencionada solução, por forma a ir mais longe do que foi na obtenção desse equilíbrio no tratamento de operadores de transportes em domínio socialmente tão sensível, idealmente regulando estas actividades em simultâneo com a modernização da regulação dos táxis".

Ao jornal i, o director-geral da Taxify Portugal demonstrou a importância da reconsideração da lei. "Esperamos que o processo legislativo decorra de forma célere, para que não continuemos a operar num mercado não regulado", afirmou David Silva. O membro revelou ainda "compreender que a entrada das plataformas de transporte privado de passageiros em Portugal exija uma adaptação do sector".

Também a Cabify garantiu à mesma fonte a colaboração com a Assembleia de República para "uma regulação progressista para o sector da mobilidade em Portugal". A Uber espera também uma "breve aprovação" de uma lei "moderna e transparente para a mobilidade nas cidades portuguesas, que traga a devida clareza jurídica à actividade de mais de cinco mil motoristas".

Do outro lado, a Federação Portuguesa do Táxi (FPT) enalteceu o veto da lei por considerarem-na desequilibrada. "No dia em que o Parlamento […] votou aquela lei, eu disse que tinha sido criado um monstro e que, se fosse promulgada, essa lei levava à falência milhares de empresários e, felizmente, que há pessoas de bom senso e o senhor Presidente da República percebeu isso e fez muito bem em vetar a lei e em mandá-la para o parlamento", disse o presidente da FPT, Carlos Ramos.

Tendo sido aprovado pelo parlamento em Março, o TVDE - regime jurídico de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica – recebeu inúmeras críticas por não incluir o número de veículos ao serviço das plataformas, os chamados contingentes, defendidos pelas associações dos táxis.