TVI reage à saída de Judite Sousa

Em comunicado, a TVI adianta que a decisão de Judite Sousa sair do canal "foi tomada de comum acordo depois de, em inteira liberdade e consciência, a jornalista ter demonstrado a sua vontade em terminar este ciclo da sua carreira".

"A TVI, tendo acedido, não pode deixar de mencionar e realçar o enorme reconhecimento do profissionalismo e da dedicação que sempre pautaram a conduta de Judite Sousa, em representação da TVI junto dos seus espetadores desde o primeiro dia que se juntou a esta empresa do grupo Media Capital", destaca o canal na mesma nota.A Media Capital, dona da TVI, está em negociações avançadas para ser adquirida pela Cofina, que detém a SÁBADO. O negócio deverá estar concluído no primeiro semestre de 2020.