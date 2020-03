Turismo cresce a dois dígitos em janeiro com impulso do mercado interno

Os estabelecimentos turísticos nacionais receberam, em janeiro de 2020, mais de um milhão de hóspedes, que responderam por mais de três milhões de dormidas. São números que correspondem a crescimentos acelerados em relação ao mesmo mês do ano passado e que mostram que, antes de se fazer sentir o impacto do coronavírus, o setor turístico nacional apresentava sinais de uma evolução positiva.Os dados foram publicados, esta segunda-feira, 16 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, ao todo, foram registados 1,4 milhões de hóspedes e 3,3 milhões de dormidas em janeiro deste ano, o equivalente a subidas homólogas de 12,1% e 7,6%, respetivamente.Nesse mês, e ao contrário do que tem vindo a acontecer em meses anteriores, houve aceleração do número de hóspedes não residentes em Portugal. Ao todo, foram mais de 760 mil os que passaram pelos estabelecimentos nacionais, um aumento homólogo de 11,6%. Totalizaram cerca de 2,1 milhões de dormidas, mais 5,6% do que em janeiro do ano passado.Mesmo assim, continua a ser o mercado interno que mais cresce. Os estabelecimentos turísticos receberam 660,6 mil hóspedes residentes em Portugal, uma subida homóloga de 12,9%, que responderam por mais de um milhão de dormidas, um crescimento superior a 12%.Perante estes números, a taxa de ocupação líquida por cama aumentou em 0,9 pontos percentuais e fixou-se em 29,1% em janeiro. Isto apesar de a estada média ter diminuído em 4%, para as 2,29 noites no primeiro mês do ano.Já o rendimento médio por quarto disponível cresceu em 4,5% para os 25,1 euros, enquanto os proveitos totais dos estabelecimentos turísticos aumentaram em mais de 7% e totalizaram 175,9 milhões de euros.O Reino Unido manteve-se, em janeiro, como o principal mercado emissor do turismo português, apesar de se registar um abrandamento no crescimento das dormidas. Em janeiro, os britânicos foram responsáveis por 347.802 dormidas, uma subida de 2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em janeiro de 2019, o crescimento tinha sido de 6%.Em contrapartida, há outros mercados a registarem crescimentos acelerados. É o caso de Espanha, que respondeu por quase 214 mil dormidas, um aumento homólogo de 27%, e aumentou o peso para 10% do total de dormidas.Já as dormidas de turistas de chineses dispararam em 50%m o crescimento mais expressivo registado pelo INE, e ultrapassaram as 55 mil em janeiro. Também o mercado canadiano apresenta uma forte evolução, respondendo por mais de 36 mil dormidas, uma subida de 35% em relação ao ano passado.O número de dormidas aumentou em todas as regiões do país (incluindo na Madeira, que, no ano passado, foi a única região que viu os indicadores turísticos a caírem) e o Norte e o Alentejo são as regiões que mais crescem. Mas é a Área Metropolitana de Lisboa, sobretudo, que mais está a suportar o crescimento a nível nacional.Em janeiro, nota o INE, "houve um incremento de 231 mil dormidas (face a igual mês do ano anterior), do qual 34,8% foi proveniente da Área Metropolitana de Lisboa (80,4 mil dormidas adicionais), 32,9% do Norte (acréscimo de 76 mil dormidas) e 15,8% do Centro (38,4 mil dormidas acrescidas".A nível global, Lisboa concentrou 32,9% do total de dormidas, seguindo-se o Norte, com 17,8%, e o Algarve, com outros 17,1%.