Transtejo recebe 4 propostas para comprar navios 100% elétricos  

O concurso lançado pela Transtejo em janeiro para a compra de 10 novos navios 100% elétricos recebeu propostas de quatro concorrentes, que foram identificados esta terça-feira.





São eles a Majestic Glow Marine PTE, Astilleros Gondan, os Estaleiros Navais de Peniche e a Holland Shipyards B.V., anunciou a empresa em comunicado, adiantando que agora vai seguir-se a fase de análise das propostas.A Transtejo lançou, em meados de janeiro, o concurso público para o fornecimento de 10 embarcações de propulsão elétrica, cujo investimento ascende a 57 milhões de euros, no âmbito do projeto para a renovação da sua frota.Os novos navios, que irão operar nas ligações fluviais de Cacilhas, Seixal e Montijo, "vão permitir melhorias significativas nos padrões de conforto e segurança oferecidos aos passageiros", salienta a empresa de transporte fluvial.A entrega dos navios está prevista para entre 2022 e 2024.Este concurso foi lançado no início deste ano depois de ter sido cancelado o primeiro procedimento, que não previa que os navios fossem elétricos, em dezembro de 2019. Na altura, a justificação dada foi a "não demonstração pelos concorrentes do cumprimento dos requisitos de capacidade técnica exigidos", adiantou então o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro ao Negócios.O concurso anterior apontava para um investimento semelhante a este, de 90 milhões, dos quais 57 milhões são para os navios e 33 milhões para a manutenção durante um período de cinco anos, mas previa a chegada de três embarcações já em 2021.