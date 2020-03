Toyota suspende produção em Portugal e França

Depois da Autoeuropa e do grupo PSA, foi a vez de a Toyota também suspender a produção de automóveis na Europa, devido à pandemia do novo coronavírus. O grupo japonês vai encerrar as fábricas de França e de Portugal já esta semana.A notícia é avançada pelo Bloomberg, que cita um porta-voz da Toyota. A produção em Portugal está suspensa desde segunda-feira, dia 16 de março, uma medida que irá manter-se até ao dia 27 do mesmo mês. Já em França, a produção será suspensa entre os dias 18 e 31 de março.O Negócios já contactou a empresa para saber se estas datas poderão ser prolongadas e quais os direitos dos trabalhadores que estão a ser assegurados e aguarda uma resposta da Toyota.A fábrica da Toyota em Portugal localiza-se em Ovar. Segundo os dados publicados na página portuguesa da Toyota, conta com 190 colaboradores e tem uma capacidade de produção de 3.000 unidades por ano, por turno.A decisão do grupo japonês surge depois de outras empresas do setor automóvel já terem feito o mesmo. Na segunda-feira, o grupo PSA, que fabrica os automóveiss Citroën, Peugeot e Opel, entre outros, anunciou que a produção nas fábricas europeias estava suspensa até ao dia 27 de março. A unidade em Portugal, localizada em Mangualde, será encerrada no dia 18 de março.Já a Autoeuropa decidiu, nesta terça-feira, 17 de março, suspender a produção na fábrica de Palmela até ao dia 29 de março. A decisão tem efeitos imediatos, embora se mantenham os "serviços mínimos necessários".