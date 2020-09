Tesla promete eléctrico com autonomia de 830 quilómetros

Elon Musk, o presidente executivo da Tesla, anunciou, esta terça-feira, um novo carro elétrico com uma autonomia de 520 milhas (cerca de 836 quilómetros).Musk anunciou um novo modelo, o S Plaid, que vai ter a bateria mais duradoura da Tesla até ao momento. O carro vai ter um preço de partida de 140 mil euros (cerca de 120 mil euros)"As três componentes de um futuro energético sustentável são a geração de energia sustentável, armazenamento e veículos elétricos. Por isso, pretendemos desempenhar um papel crucial nas três", afirmou o líder da Tesla, acrescentando ainda: "Para lá chegar, o mundo precisa de produzir o equivalente a 10 terawatts/hora de energia por ano", ou seja, "100 vezes mais do que o atual nível de produção da Tesla", de acordo com a Business Insider."As baterias atuais não conseguem atingir escala de forma suficientemente rápida; elas são, simplesmente, demasiado pequenas", frisou o CEO da Tesla.Ainda durante o evento batizado como "Dia da Bateria", Musk anunciou um aumento das vendas dos seus veículos elétricos. A Tesla deverá aumentar entre 30% e 40% as suas entregas em 2020, por comparação com o ano passado – quando a empresa reportou a venda de 367.500 veículos.