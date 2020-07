A Tesla está "muito perto" de alcançar a tecnologia para veículos completamente autónomos, indicou esta quinta-feira Elon Musk, CEO da fabricante de automóveis elétricos. Musk referia-se à autonomia de nível 5, que não requer qualquer intervenção do condutor.





"Estou extremamente confiante que o nível 5 ou essencialmente a autonomia completa vai acontecer e acho que vai acontecer muito rapidamente", disse Musk numa vídeomensagem na abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC), em Xangai, segundo a Reuters."Continuo confiante que teremos as funcionalidades básicas para a autonomia de nível 5 concluídas este ano", rematou.A condução autónoma é uma das áreas que está a captar mais investimento não só dos fabricantes automóveis mas também de tecnológicas como a Waymo, da Alphabet, casa-mãe da Google, ou a Uber.No entanto, muitos especialistas argumentam que para além da tecnologia estar preparada e testada, também a regulação e a confiança dos condutores neste tipo de veículos ainda vai demorar.Já em julho, a Tesla tornou-se a fabricante automóvel com maior capitalização bolsista do mundo, superando a gigante japonesa Toyota.