A Cybertruck (como Elon Musk lhe chamou) foi apresentada na noite de quinta-feira (22 de novembro). Este sábado à noite o CEO da Tesla anunciou no Twitter que já existiam 146 mil ordens para encomendar o veículo.





"Em menos de 48 horas e sem publicidade", destacou Elon Musk, que tem dedicado vários posts nas redes sociais à mais recente estrela da Tesla.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Apesar de ser apenas uma ordem de encomenda, este forte interesse dos consumidores aponta para uma popularidade elevada da primeira carrinha "pickup" elétrica da Tesla.

Fazer a encomenda através do site da companhia custa 100 dólares. Em Portugal (e noutros países europeus) custa 100 euros, sendo que este valor pode ser reembolsado no futuro.

Neste caso os que querem ser pioneiros da Cybertruck ainda têm muito que esperar, pois o veículo só começará a ser produzido em finais de 2021. Esta é uma prática comum da Tesla, que permite encomendas de veículos logo que o protótipo é apresentado.

Em 2017 a Tesla apresentou o seu camião elétrico e nesta altura ainda nem a produção teve início. O mesmo acontece com o Roadster. Também é possível fazer encomendas do Model Y mas a produção só arranca no próximo verão.

A Tesla deixou de revelar o número de ordens que recebia dos automóveis a produzir no futuro, alegando que apenas se tratava de um depósito dos clientes que poderia não ser convertido em vendas. Contudo, Elon Musk não resistiu a revelar este elevado número de ordens do Cybertruck.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Preços a partir dos 40 mil dólares

A "pickup" elétrica vai custar quase 40 mil dólares (o equivalente a mais de 36 mil euros). É o sexto automóvel lançado pela Tesla desde que a empresa foi fundada em 2003, e representa um largo trapézio metalizado. A sua entrada no mercado vai aumentar a concorrência para o Ford F Series, que tem sido a carrinha "pickup" mais vendida nos Estados Unidos nos últimos quarenta anos.



Elon Musk tinha dito anteriormente que a empresa pretendia lançar um modelo com um preço competitivo, abaixo dos 50 mil dólares, e este modelo, inspirado nos filmes "Blade Runner" e The Spy Who Loved Me", cumpre essa meta.



Na apresentação do novo modelo, o líder de design da empresa, Franz Von Holzhausen, experimentou disparar uma bala de 9 milímetros contra o vidro da carrinha, mas não conseguiu atravessar o vidro.



O Cybertruck, com um único motor, tem uma autonomia elétrica de 250 milhas, o equivalente a mais de 400 quilómetros. O veículo terá um modelo com dois motores, que custa 49.999 dólares, o equivalente a 45 mil euros. Terá ainda uma terceira versão, com três motores, que custará 69.999 mil dólares, ou 63 mil euros. A produção do Cybertruck mais barato deverá começar em 2021 e as versões seguintes em 2022.



Elon Musk disse que o veículo só com um motor consegue ir de 0 a 60 milhas por hora (ou 96 quilómetros por hora) em menos de 6,5 segundos e a versão com triplo motor atinge essa velocidade em 2,9 segundos.