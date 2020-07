Tesla corta preço do Model Y e cancela versão mais económica

A Tesla cortou o preço do seu mais recente modelo, o Model Y, em 3 mil dólares, apenas quatro meses depois de ter iniciado as entregas aos clientes.

O anúncio foi feito pelo CEO da fabricante, Elon Musk, que informou ainda que foram cancelados os planos para produzir uma versão standard-range mais económica do SUV, justificando que autonomia prevista, inferior a 400 kms, seria "inaceitavelmente baixa".

Com esta redução de preço, a versão mais barata do Model Y começa agora nos 49.990 dólares. A versão mais económica, que foi agora cancelada, começaria nos 39 mil dólares.



Segundo Vicki Bryan, CEO da empresa de research Bond Angle, a descida do preço do Model Y significa que a procura pelos carros elétricos da Tesla nos Estados Unidos estará a diminuir.



De acordo com estimativas da Bond Angle, citadas pela CNBC, a Tesla enfrentou uma queda de mais de 50% na procura pelo seu Model 3 nos EUA no segundo trimestre, e ainda não teve uma grande procura pelo Model Y desde o seu lançamento, apesar das críticas positivas dos especialistas automóveis.



Na China, pelo contrário, as vendas do Model 3 terão impulsionado os números do segundo trimestre. A fabricante anunciou recentemente que entregou cerca de 90.650 veículos entre abril e junho, superando as estimativas dos analistas.



"Isto parece confirmar os meus receios de que o Model Y não seja rentável, como Musk afirmou. Mesmo depois de restringir efetivamente a sua oferta do Model Y, a Tesla ainda precisa de baixar o preço para incentivar a procura", afirma Vicki Bryan.



As ações da Tesla dispararam nas últimas duas semanas, devido às especulações de que a empresa obteve lucros no segundo trimestre, o que representaria o seu quarto trimestre consecutivo de lucros e o primeiro ano completo de resultados positivos, um dos principais requisitos para a inclusão no S&P 500.