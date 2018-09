Taxa sobre imobiliário foi apresentada a Centeno a 19 de Julho

A ideia de taxar a especulação imobiliária foi apresentada pelo Bloco de Esquerda ao Governo pela primeira vez em Maio. Mais tarde, a 19 de Julho, numa reunião em que estiveram presentes o ministro das Finanças e todos os seus secretários de Estado, designadamente o dos Assuntos Fiscais, o Bloco voltou a apresentar a medida em linhas gerais, apurou o Negócios junto de fontes governamentais. Na semana passada, o tema voltou a ser discutido numa reunião entre dirigentes bloquistas e António Mendonça Mendes.

A iniciativa só foi tornada pública neste domingo pelo Diário de Notícias e, desde aí, sucederam-se as reacções. Ainda antes do Governo falar, já o grupo parlamentar do PS, pela voz do seu líder, vinha afastar liminarmente a medida.

