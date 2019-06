"As regras decididas pelo CRB são lei, e iremos segui-las", garantiu o mesmo porta-voz da plataforma de streaming, "não só no que diz respeito a 2018, mas ao futuro".



O Spotify propõe aos artistas que devolvam o dinheiro até ao final de 2019, de forma a minimizar o impacto desses ajustes feitos pelo CRB. As novas leis ditam que os autores devem ver as suas receitas aumentarem em mais 44% entre 2018 e 2022.



Desde que foi fundado que o Spotify é criticado pelos valores que paga aos artistas que distribuem música na sua plataforma. Os valores ficam algures entre os 0,006 dólares e os 0,0084.

O Spotify diz que pagou demais aos artistas que são ouvidos na sua plataforma e quer esse dinheiro de volta.Segundo afirmou um porta-voz do Spotify em declarações à revista Music Business Worlwide, o Spotify terá pago a mais aos artistas e às editoras segundo as novas regras do Copyright Royalty Board (CRB), nos Estados Unidos, que determina as taxas e os termos de licenciamento das obras, bem como o valor dos royalties que devem ser pagos.