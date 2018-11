A Sport TV impôs novas condições à Nowo, nomeadamente um aumento de 15% no custo do seu serviço, segundo operadora. O diferendo levou a Sport TV a "desligar" os seus canais na Nowo.

A Sport TV decidiu interromper o serviço dos seus canais na grelha da Nowo, a operadora que tem a exclusividade da Eleven Sports, depois de a antiga Cabovisão ter rejeitado as condições apresentadas pela Sport TV, que incluíam um aumento de 15% no custo do seu serviço.

Num comunicado enviado às redacções esta sexta-feira, 9 de Novembro, a Nowo explica que foi hoje confrontada com uma decisão "sem precedentes no mercado português" por parte da Sport TV, que interrompeu "unilateralmente" o seu serviço.

A operadora confirma que na base desta decisão esteve a sua recusa em aceitar as novas condições impostas pela Sport TV, que considera "desleais, desadequadas e desajustadas face à realidade do mercado". "A mais grave, no entender da NOWO, foi a apresentação por parte da Sport TV de um novo contrato com um custo 15% superior ao praticado até então", concretiza.

A Nowo, que classifica a posição da Sport TV como "atentatória", diz que as novas condições foram apresentadas na véspera do último dia de vigência do contrato, não tendo havido, até então, qualquer indicação que pudesse antever uma revisão contratual.