O serviço Disney+ deve chegar ainda este ano aos EUA, já com séries e filmes originais. Empresa quer disponibilizar serviço de streaming em todo o mundo até 2021.

A Disney anunciou novidades, esta sexta-feira, sobre o seu sistema de streaming que deve sair ainda este ano. A Disney+ (lê-se Disney Plus) deve chegar ao mercado norte-americano em novembro de 2012 com um custo inicial de sete dólares (aproximadamente 6,19 euros) por mês.



O preço estabelecido inicialmente para o serviço de streaming está em linha com aquilo que foi sempre prometido pela Disney: que o seu sistema de streaming ia ser mais barato que o seu competidor principal, a Netflix.



Com este sistema de transmissão da Disney, os utilizadores que subscreverem o serviço vão poder escolher conteúdo da empresa entre filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel, Guerra da Estrela e, a partir de agora, da 21st Century Fox. Já que, recentemente, a Walt Disney Company comprou direitos sobre vários conteúdos da 21st Century Fox, incluindo séries e filmes, numa aquisição de 71,3 mil milhões de dólares.



Mas não só de arquivo vai viver o sistema de streaming. Tal como faz a Netflix e a HBO, vai haver conteúdo original produzido para aquele serviço em específico. Numa cerimónia de apresentação feita esta quinta-feira à noite nos EUA foi adiantado que, logo no primeiro ano do serviço, vão estar disponíveis 25 séries originais e 10 novos filmes, para além de documentários e especiais.



Entre as série originais que não vão ver a sala de cinema antes de chegar ao pequeno ecrã estão: uma história paralela do universo da Guerra das Estrelas intitulada The Mandalorian e ainda dois projetos baseados em Toy Story chamados Forky Asks a Question e Lamp Life (numa tradução livre, algo como: O Garfinho Faz uma Pergunta e Vida de Lâmpada).



E, para os mais saudosos, vão ainda ser disponibilizadas 30 temporadas da família amarela animada mais conhecida do mundo: The Simpsons.





O presidente da Disney, Bob Iger, afirmou estar confiante que a introdução deste novo sistema seja um marco importantíssimo na história e no futuro da empresa e adiantou ainda que o próximo passo será "expandir rapidamente a nível global" com planos para que o serviço de streaming esteja disponível em todo o mundo nos próximos dois anos.