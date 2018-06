Um estrangeiro precisa de gastar 1.032 euros para se instalar em Lisboa. Custos de renda, alimentação, transporte, comunicações e obtenção de visto faz com que Lisboa seja a 57.ª metrópole mais cara de uma lista de 80 cidades do mundo, segundo as contas da Nestpick, plataforma de aluguer de apartamentos mobilados. A selecção destas cidades teve em conta os destinos mais populares em termos de oportunidades de emprego, onde se encontram as melhores universidades e culturas em ascensão.O estudo na Nestpick, citado pelo Diário de Notícias, mostra que, em Lisboa, um apartamento de um quarto com 39 metros quadrados tem um custo mensal de 529 euros. Já para a alimentação é necessário gastar aproximadamente 323 euros, 36 euros para transportes e quase 50 para comunicações. Há ainda 94 euros que é necessário pagar pelo visto de entrada no país e esperar, em média, 56 dias pela emissão.Segundo o índice que pretende aconselhar jovens e expatriados em busca de oportunidades de emprego e de emigrar, a cidade mais cara é o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com um custo mensal superior a 3.600 euros. Já o Cairo, Egipto, é o destino com o custo de vida mais baixo, segundo a lista, com um custo médio na ordem dos 560 euros.O top de cidades mais caras é completado por Auckland (3.420 euros), na Nova Zelândia, e São Francisco, nos EUA (3.216 euros).