Ryanair lança campanha com viagens desde 3,90 euros

Companhia aérea anuncia oferta especial para vários países. Conheça aqui alguns dos destinos anunciados.

A Ryanair lançou uma campanha especial com voos para vários países a preços que vão desde os 3,90 euros, para Frankfurt na Alemanha, até aos 50,99 para Kerry na Irlanda.



Os bilhetes disponíveis são válidos nos vários aeroportos portugueses, nomeadamente Lisboa, Faro, Porto, Ponta Delgada e Terceira Lajes.



Os voos mais baratos a partir do aeroporto de Lisboa são para Frankfurt–Hahn (Alemanha) por 5,86 euros, Marselha (França) por 7,82 euros e Porto (Portugal) por 9,22 euros.



A partir de Faro pode ir para Frankfurt–Hahn (Alemanha) por 3,90 euros, Glasgow (Reino Unido) por 5,86 euros e Marselha (França) por 5,86 euros.



Do aeroporto de Ponta Delgada viage para o Porto ou Lisboa em Portugal por menos de 17 euros e para Londres (Reino Unido) Por 16,65 euros.



Da cidade invicta poderá rumar para Karlsruhe (Alemanha) por 7,82 euros, Lisboa por 9,22 euros e ainda Barcelona (Espanha) por 9,78 euros.



Estes valores são apenas de ida. Na página oficial da empresa há a indicação que a 'oferta especial' termina a 3 de janeiro.