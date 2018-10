O presidente executivo da Ryanair, Michael O’Leary, disse esta terça-feira, numa conferência de imprensa em Lisboa para apresentar as novas rotas da companhia no próximo Verão, que espera "assinar acordos em Portugal com pilotos e tripulantes de cabine".

O responsável adiantou ter enviado ao Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) cartas a 25 de Setembro e a 4 de Outubro convidando a reunir em Dublin ou em Lisboa. Segundo disse, a primeira carta ficou sem resposta, mas a segunda já permitiu agendar o encontro para a próxima semana.

Já relativamente aos tripulantes de cabine, depois da Ryanair ter enviado cartas semelhantes, "três semanas depois" não obteve resposta, disse.