Nouriel Roubini é conhecido pela sua posição contra as criptomoedas, considerando que se trata de lixo. “Shitcoins”, é assim que Roubini descreve estes activos.

Nouriel Roubini esteve no Congresso americano na quinta-feira, 11 de Outubro, onde defendeu que a bitcoin é "a mãe de todos os esquemas". Horas depois publicou várias mensagens na rede social Twitter onde foi bastante mais agressivo.

"É, de facto, um absurdo, pensar que as inúteis criptomoedas ou ‘shitcoins’ [moedas de merda] têm quaisquer fundamentais. O seu valor é ZERO ou mesmo negativo caso se calcule correctamente [o impacto] negativo de recursos de energia e destruição do ambiente". Esta foi uma das publicações de Roubini na sua conta do Twitter. Mas não foi a única.





It is indeed laughable to think that useless crypto-currencies or shitcoins have any fundamentals of value. Their fundamental value is ZERO or actually negative is if you price correctly their negative externality of hogging energy and destroying the environment https://t.co/wsY3Qo1Shx — Nouriel Roubini (@Nouriel) 12 de outubro de 2018

"Sim, as Baleias [manipuladores] do mundo uniram-se para apoiar o vosso esgoto fedorento que se está a derreter!!!", acrescentou.





Yes Whales of the World Do Unite to Prop Up Your Stinking Cesspool That is In Meltdown!! That will save shit-coin land https://t.co/A3BVoCxEj3 — Nouriel Roubini (@Nouriel) 12 de outubro de 2018

E deu como exemplo o comportamento recente destes activos em relação às bolsas. Na quarta-feira, 10 de Outubro, um dia de quedas acentuadas nas praças americanas, que perderam cerca 3%, as criptomoedas afundaram mais de 10%, com excepção da bitcoin, que perdeu 5%.

As bolsas americanas continuam a acumular ganhos, este ano, apesar das quedas recentes. Já as criptomoedas acumulam perdas elevadas. Em muitos casos as desvalorizações são superiores a 50%.

Já esta sexta-feira, Roubini voltou ao Twitter, salientando que a negociação com criptomoedas "não é segura", com estes activos a serem "facilmente pirateáveis. E uma vez que o seu dinheiro foi pirateado desaparece para sempre no buraco negro do espaço das cripto".