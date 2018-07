Ronaldo leva Juventus a disparar mais de 16% em bolsa

As acções da Juventus continuam a registar ganhos acentuados, a beneficiar da perspectiva de contratação de Cristiano Ronaldo. Esta quinta-feira as acções estão a subir mais de 4% para 0,77 euros, tendo ja tocado nos 0,772 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde Fevereiro de 2018.Só esta semana os títulos acumulam uma subida superior a 16%, num movimento que está relacionado com as notícias de que Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid há nove anos, vai integrar a equipa italiana.Esta subida de 16% eleva para quase 776 milhões de euros a avaliação daJuventus em bolsa, o que significa que neste período o valor da cotada aumentou em cerca de 100 milhões de euros.

Nem os valores envolvidos no negócio assustam os investidores. Em causa estará o pagamento de 100 milhões de euros ao Real Madrid e 30 milhões de euros por época a Cristiano Ronaldo, numa operação que estará a ser patrocinada pela Fiat, que controla a Fiat e a Juventus.