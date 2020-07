O Reino Unido decidiu esta terça-feira, 14 de julho, banir a gigante de telecomunicações chinesa Huawei da construção da rede 5G no país, avança a imprensa internacional.A decisão entre em vigor a partir de 31 de dezembro, e prevê que não seja utilizado material da Huawei na rede de quinta geração britânica. Ao mesmo tempo, o equipamento da empresa chinesa que já faz parte da rede deve ser retirado até 2027, de acordo com o Financial Times.Ainda de acordo com a mesma publicação, este compromisso de retirada da Huawei das telecomunicações no Reino Unido vai ser, contudo, mais lento do que alguns membros do Governo defendiam.(Notícia em atualização)