Um dos quadros de topo do grupo chinês HNA, accionista indirecto da TAP, morreu em França nesta terça-feira.

O co-chairman do grupo Hainan Airlines (HNA), accionista da Atlantic Gateway, conglomerado que detém 45% da TAP, morreu esta terça-feira em França. Wang Jien tinha 57 anos.



A notícia foi dada pela própria empresa. "O grupo HNA estende as suas profundas condolências à família do senhor Wang e aos seus muitos amigos", lê-se no comunicado.



Contudo, a empresa não deu detalhes sobre a morte do seu quadro de topo, referindo apenas que Wang Jien teve uma queda numa viagem de negócios a França.



De acordo com a Bloomberg, Wang detinha 15% do capital do grupo chinês. Foi um dos fundadores do grupo ao ter ajudado a estabelecer a empresa em 1990.



No comunicado a HNA exalta o "líder excepcional", cuja "visão e valores continuarão a ser um farol para todos os que tiveram a sorte de o conhecer".



A HNA é parceira de Humberto Pedrosa e David Neeleman no consórcio Atlantic Gateway. Recentemente o grupo tem sido notícia pela crise de liquidez que enfrenta.