Prisa confirma que já não vai fazer negócio com a Altice

A Prisa emitiu um comunicado onde revela que acabou as negociações com a Altice com o objectivo de comprar a dona da TVI.

Este desfecho "surge como consequência de não se ter cumprido na data limite acordada entre as partes a última das condições suspensivas que se encontrava pendente de cumprimento, relativa à obtenção pela Meo da autorização da operação por parte da Autoridade da Concorrência portuguesa", explica a empresa espanhola no comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A Prisa confirma assim a notícia já avançada pelo Negócios e que revelava que a Altice e a Prisa não iam esperar pela decisão da Autoridade da Concorrência para anunciar o fim do negócio que iria juntar o operador de telecomunicações líder e a estação de televisão com mais audiências.