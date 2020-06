Preços dos combustíveis estáveis após sete semanas seguidas a subir

Os preços dos combustíveis em Portugal não deverão sofrer alterações a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de junho, interrompendo uma série de sete semanas consecutivas a subir.

Assim sendo, é expectável que o preço do gasóleo simples se fixe nos 1,1971 euros por litro e o da gasolina simples 95 nos 1,366 euros por litro, de acordo com os cálculos realizados pelo Negócios.Apesar de a estabilização dos preços de ambos os ativos, os preços vão permanecer em máximos. No caso da gasolina, é preciso recuar até 16 de março - antes de ter sido decretado em Portugal o Estado de Emergência devido à covid-19 - para vermos um preço semelhante. Já no gasóleo, o máximo data de 20 de abril.Saiba mais em Jornal de Negócios