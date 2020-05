Preços dos combustíveis caem cerca de 1 cêntimo na próxima semana

Depois de três semanas consecutivas a subir, espera-se que os preços dos combustíveis voltem a cair a partir da próxima segunda-feira, no primeiro dia de junho.De acordo com os cálculos elaborados pelo Negócios, há margem para uma redução em torno de 1 cêntimo no caso da gasolina simples 95, que pode cair para os 1,313 euros por litro. Nas últimas três semanas, o valor deste ativo subiu 8 cêntimos, naquele que foi o ciclo de ganhos mais longo deste ano.No caso do gasóleo simples, o cenário a partir da próxima semana deverá ser semelhante. Os preços têm possibilidade de sofrer um ligeiro decréscimo de 0,5 cêntimos para os 1,158 euros por litro. Isto depois de, nas últimas três semanas, o gasóleo ter apreciado quase 4 cêntimos.Saiba mais no Jornal de Negócios