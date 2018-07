Portugal é, actualmente, dos países em que os cidadãos mais investem em dívida do Estado. Cerca de 14% da dívida directa do Estado estava, no final de maio, nas mãos das famílias, segundo cálculos do Diário de Notícias apresentados esta segunda-feira na primeira edição diária totalmente digital do jornal.Embora Portugal tenha já sido um dos países europeus em que as famílias menos investiam em dívida de Estado, a tendência foi-se modificando nos últimos anos. Em cinco anos o valor aplicado pelos particulares no financiamento do Estado mais que triplicou para 34,5 mil milhões de euros.Na zona euro, apenas em Malta os particulares têm um peso mais alto, de acordo com o Eurostat.Esta nova vontade de investir pode ter sido motivada pelos novos produtos com taxas acima dos depósitos dos bancos.Só em 2016 e 2017, os portugueses colocaram cerca de 13,3 mil milhões de euros em dívida pública. As famílias asseguraram 25% das necessidades de financiamento do Estado desses dois anos, como informa o DN.