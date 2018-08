Os turistas luxemburgueses são os que mais dinheiro gastam nas férias entre os países das União Europeia. De acordo com os dados mais recentes do Eurostat, relativos a 2016,os luxemburgueses gastam cerca de 768 euros numa viagem com estadia média de uma noite.

Seguem-se Malta, com 646 euros, Áustria (606 euros), Bélgica (591) e Chipre (488 euros).

Já Portugal, pelo contrário, ocupa os últimos lugares da lista. Quando vão de férias, em média, os portugueses gastam 136 euros. Um valor que só é superado pela República Checa (129 euros), Roménia (124 euros) e pela Letónia que ocupa o último lugar com 107 euros.

A média dos países da União Europeia ronda os 336 euros.