Ouro dispara para máximo histórico e está a caminho dos 2.000 dólares

O ouro atingiu esta segunda-feira a cotação intradiária mais elevada de sempre, já próxima dos 2.000 dólares por onça, com o metal precioso a beneficiar de uma série de fatores que os analistas acreditam que vai manter a tendência desta matéria-prima em alta.





A cotação do metal precioso segue nesta altura a somar 1,94% para 1.938,92 dólares por onça. O máximo histórico, que supera o registado em setembro de 2011, foi fixado nos 1.944,71 dólares por onça no mercado à vista em Londres.O ouro chegou a valorizar 2,24%, o que representa a maior valorização intradiária desde abril, nesta que é já a sétima sessão de ganhos para o metal precioso.A matéria-prima continua a beneficiar dos sinais de incerteza que continuam a prevalecer nos mercados, o que aguça o apetite dos investidores por ativos considerados de refúgio.A alta do ouro está diretamente ligada à fraqueza do dólar, que está a perder terreno há sete dias. O euro está a apreciar 0,42% para 1,1705 dólares e já atingiu esta manhã um máximo de 27 de setembro de 2018, ou seja, o valor mais alto em precisamente 22 meses.Os investidores aguardam pela reunião desta semana da Reserva Federal dos Estados Unidos, da qual poderão sair novas políticas monetárias expansionistas, o que tenderá a reforçar ainda mais o valor deste metal.A CNBC cita Vivek Dhar, do Banco da Austrália, para quem o "fator mais importante" a determinar esta subida expressiva do ouro consiste mesmo na importante quebra da "yield" relativa às obrigações de dívida a 10 anos emitidas pelos Estados Unidos – a perda de rentabilidade da dívida americana enquanto investimento motiva a aposta noutro tipo de ativos.Naturalmente, a descida do dólar e a procura por ativos seguros num contexto de incerteza decorrente da pandemia e da tensão sino-americana são também apontados como fatores relevantes.Com a incerteza relacionada com a pandemia e os seus efeitos na atividade económica mundial a persistirem, os analistas acreditam que o ouro tem caminho aberto até uns inéditos 2.000 dólares por onça e apostam que a tendência positiva poderá manter-se além deste nível."Os ganhos acentuados são inevitáveis dado que estamos num período semelhante ao pós crise financeira global, quando os preços subiram para níveis recorde devido aos elevados montantes de dinheiro que a Fed injetou no sistema financeiro", disse à Bloomberg Cavin Wendt, da MineLife Pty.O Goldman Sachs estima que o ouro vai atingir os 2.000 dólares nos próximos 12 meses e o Citigroup atribui uma probabilidade de que tal aconteça até ao final deste ano. O Bank of America está ainda mais otimista e antecipa que a cotação do ouro pode chegar aos 3.000 dólares nos próximos 18 meses.Ainda assim, a Bloomberg nota que, ajustando as cotações à inflação, o ouro persiste abaixo dos máximos de 2011 e do pico atingido nos anos 80.A procura por ETF do metal precioso tem-se também destacado. Segundo dados revelados em inícios de julho pelo Conselho Mundial do Ouro, os ETF de ouro somaram 734 toneladas na primeira metade de 2020, mais do que em qualquer ano completo. Só no mês de junho, aumentaram em 104 toneladas. Os ETF são produtos negociados em bolsa e o principal objetivo é replicar o desempenho de um determinado índice, "commodity" ou cabaz de ativos.Se o clima de incerteza se mantiver, sobretudo em termos de impacto económico da covid-19, o ouro continuará a ser procurado como valor-refúgio. Se as economias forem recuperando, também a procura por ouro nas joalharias subirá, o que ajudará igualmente as cotações.Uma vez que o ouro é denominado em dólares, quando esta moeda se debilita, o metal fica mais atrativo como investimento.

Tensões comerciais

As tensões comerciais e geopolíticas são também fatores de sustentação do preço do ouro.