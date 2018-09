Capa n.º 750

Quando o banco de investimento Lehman Brothers faliu a 15 de Setembro de 2008, uma pequena empresa portuguesa ficou à deriva. A Whitestar, montada em Portugal pelo Lehman e empregador de 90 pessoas, perdera o seu accionista. Acabou, contudo, por não desaparecer. Dez anos depois é a maior empresa de recuperação de crédito no país, emprega 540 pessoas e gere mais de um milhão de devedores. A crise que matou o seu accionista revelou ser também uma grande oportunidade de negócio – não só para a Whitestar, mas também para os grandes fundos internacionais para quem trabalha e que se têm vindo a tornar donos das dívidas de milhares de portugueses."Uma coisa está ligada à outra: formou-se um quadro económico particularmente favorável para que esta empresa pudesse crescer", reconhece àJoão Bugalho, presidente executivo da Whitestar. O quadro favorável foi a acumulação progressiva de uma enorme montanha de crédito malparado, de particulares e de empresas, nos balanços dos bancos, fruto da recessão de 2009 e, sobretudo, da crise do euro que levou ao resgate da troika em 2011. "A empresa está hoje numa fase muito boa", diz.A Whitestar foi criada por uma equipa de jovens quadros do Lehman baseados em Londres. A seguir à falência do Lehman foi posta na massa falida europeia e, em 2009, a gestora de insolvência (a consultora PwC) tentou vendê-la. "A melhor oferta vinha com um sinal negativo à frente", conta àuma fonte envolvida no processo. A PwC decidiu manter a Whitestar na massa falida e investiu no reforço da gestão com um par de contratações. Foi vendida em 2015 ao fundo francês CarVal (por um valor não divulgado), que logo em 2016 revendeu a Whitestar a outro gigante do investimento em dívida mal parada: a Arrow Global (para onde a ex-ministra Maria Luís Albuquerque foi ocupar um cargo de administradora não executiva).