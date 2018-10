OE2019 deixa 850 milhões para Fundo de Resolução pôr no Novo Banco

O Governo decidiu manter, nas suas contas para o próximo ano, a inscrição de um empréstimo de médio e longo prazo para o Fundo de Resolução, devido aos seus compromissos de capitalização do Novo Banco. Em 2019, a despesa, classificada como excepcional, volta a ser de 850 milhões de euros, que é o valor máximo que o banco pode vir a necessitar.

Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), entre no Parlamento esta segunda-feira 15 de Outubro, os empréstimos a médio e longo prazo para o Fundo de Resolução somam 850 milhões de euros. Não há qualquer variação homóloga: o Orçamento do Estado do ano passado tinha também uma rubrica de 850 milhões de euros para vir a gastar num empréstimo de médio/longo prazo ao Fundo de Resolução.

