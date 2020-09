Novo lay-off vai apoiar empresas com quebras de faturação a partir de 25%

A reformulação do lay-off que está em vigor vai abranger empresas com uma quebra de faturação superior a 25%, um critério mais flexível do que o que tem sido admitido em tempos de pandemia, de 40%. Neste caso, poderão reduzir o período normal de trabalho até 33% e no caso das horas não trabalhadas haverá uma comparticipação do Estado.

As linhas gerais foram apresentadas pelo ministro da Economia, Siza Vieira, no final de uma reunião de concertação social.

Os apoios variam segundo a situação das empresas. No caso das empresas com quebra de faturação acima de 75% a redução de horário pode ser total e os apoios podem, segundo o ministro, chegar a 100%.

Os trabalhadores recebem 88% do seu salário, disse o ministro.