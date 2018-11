O Novo Banco registou uma ligeira deterioração, de 400 mil euros, dos prejuízos nos primeiros nove meses do ano. O banco justifica com a "reestruturação em curso do seu balanço".

O Novo Banco apresentou um resultado líquido negativo de 419,6 milhões de euros até Setembro, o que representa até uma ligeira deterioração face às perdas de 419,2 milhões no mesmo período do ano passado.

Segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a instituição financeira liderada por António Ramalho sublinha que as contas continuam a ser prejudicadas pela "reestruturação em curso do seu balanço", o que está "de acordo com o seu plano estratégico".

O banco sublinha que, no que diz respeito à actividade "core" – aquela onde não é integrada as áreas de que se está a desfazer nem os activos classificados como para vender – conseguiu já ter um crescimento da margem financeira.

Ramalho: Prejuízo é "má notícia" mas há boas indicações

"O que aconteceu foi que os prejuízos são efeitos do legado e da reestruturação que o banco leva a cabo", defende António Ramalho, em declarações ao Negócios.

São várias as operações que pesaram nas contas do banco até Setembro. A oferta de aquisição e troca de dívida, com um efeito negativo de quase 82 milhões de euros. A venda de activos imobiliários (a carteira conhecida como Viriato), que custou 159 milhões de euros.

O presidente executivo do Novo Banco enumera várias operações que justificam "um resultado que é uma má notícia, idêntico ao do ano passado". Mas sublinha que a evolução "core" dá boas expectativas: "pela primeira vez, há a subida do resultado operacional".