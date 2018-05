O negócio exclui os cafés e bebidas prontos a consumir e os produtos que se encontram à vendas nas lojas Starbucks.

A multinacional suíça Nestlé anunciou hoje um acordo com a empresa Strabucks garantindo, por 5.976 ME, os direitos para a comercialização dos produtos da maior cadeia de cafetarias do mundo.



De acordo com um comunicado da Nestlé, o negócio de produtos das cafetarias Starbucks gera 1.672 milhões de euros anuais.



As duas empresas vão trabalhar em conjunto em questões relacionadas com inovação e estratégias de comercialização.



A Nestlé, com sede em Vevey, na Suíça, vai receber 500 funcionários da Starbucks para "impulsionar a actividade do negócio e a expansão global", mas as operações vão continuar centralizadas em Seattle, Estados Unidos.



O acordo entre as duas empresas, que deve ficar concluído até ao final do ano, está ainda sujeito à aprovação das autoridades de regulação.