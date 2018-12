Dezenas de hospitais, clínicas e farmacêuticas mudaram de mãos desde 2005. Muitas das trocas foram motivadas pela entrada da troika e queda do BES.

Nos últimos dez anos os negócios em Portugal cerca de 50 negócios de compra e venda no sector privado da saúde terão atingido um valor perto dos seis mil milhões de euros, entre 2005 e 2018, avança o Jornal de Notícias.



Muitas das mudanças de mão neste sector foram motivadas pela entrada da troika e queda do Banco Espírito Santo (BES), segundo o JN.



Desde 2010 foram comunicadas 53 operações de venda no sector do saúde, 32 delas ligadas a farmacêuticas. As restantes 21 operações registadas dizem respeito a compras de hospitais e clínicas.



Estes números mostram que, nos últimos 13 anos, o número de privados aumentou e que se verificou uma "maior dispersão por todo o país. Há muitos exemplos de hospitais privados que foram criados ou estão em construção em cidades de média dimensão, inclusive do interior do país, e tem havido uma expansão para a Madeira e Açores", refere Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização Privada (APHP).