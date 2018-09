Nata, Pacific, Atlantic: nunca os bancos venderam tanto malparado

Este ano deverá fixar um novo recorde na venda de carteiras de maus créditos, baptizadas com nomes sugestivos. Grandes fundos estrangeiros são os compradores.

"Project Nata", "Project Pacific", Project Atlantic", "Project Viriato". A criatividade dos bancos em Portugal para baptizar grandes operações de crédito malparado concorre com a da Polícia Judiciária nas operações de investigação. O aparecimento mais frequente destas operações nas notícias reflecte a transformação que está a acontecer no mercado de dívida problemática em Portugal – os bancos estão a vender cada vez mais a grandes fundos estrangeiros os maus créditos e as carteiras de imobiliário.



"O ano de 2018 vai fixar um novo recorde no volume das operações de venda de créditos e de imobiliário", afirma João Ferreira Marques, consultor especializado na recuperação de crédito, que refere o stock "ainda considerável" de malparado nos balanços de alguns bancos.



Desde o pico no malparado em Junho de 2016, os bancos já abateram 15 mil milhões de euros à montanha de maus créditos, informou o Banco de Portugal em Julho deste ano. Estes 15 mil milhões – parte deles vendidos em blocos, outra parte recuperados pelos próprios bancos – são, contudo, menos de um terço (30%) do total de créditos problemáticos.



O esforço de limpeza intensificou-se nos últimos anos. Só este ano, o banco público Caixa Geral de Depósitos deverá fechar quatro grandes vendas de créditos baptizadas com os nomes de quatro oceanos: a "Project Pacific", lançada ainda no ano passado, com mais de 200 milhões de euros de créditos hipotecários, comprados pelo fundo privado britânico AnaCap Financial Partners; a "Project Atlantic", mil milhões de créditos de empresas falidas ou estado terminal, que só tinha fundos estrangeiros na fase final; a "Project Artic", com cerca de 300 milhões de euros em dívida também de empresas; e, por fim, a "Project Indian", com cerca de 300 milhões em créditos hipotecários.



A estes valores vai juntar-se a maior operação isolada de venda de crédito malparado em Portugal, sugestivamente baptizada de "Project Nata": são ao todo cerca de 1.700 milhões de euros que o Novo Banco vai pôr à venda. O Novo Banco vai também vender uma carteira de 700 milhões em imóveis – operação chamada "Project Viriato" – tendo segundo o Jornal de Negócios convidado investidores estrangeiros para o processo.



Como se vende crédito malparado?

E como se faz dinheiro com ele? Os bancos contratam uma entidade – a Alantra, a KPMG, etc. – para organizar um caderno de venda, que reúne os activos. Depois convida investidores estrangeiros a apresentar propostas. Estes são tipicamente fundos de capital privado cada vez mais interessados em extrair rendimento do mar de dívida deixado pela crise. Há também "hedge funds" e fundos de pensões, explica João Bugalho, presidente da Whitestar, uma empresa fundada em Portugal pelo Lehman Brothers e que hoje lidera o mercado de recuperação de dívidas.



Estes fundos contratam depois empresas de recuperação de créditos, a quem pagam uma comissão variável, para recuperaram o máximo de valor das dívidas que compraram a desconto, uma actividade não regulada. É com estas empresas – como a Whitestar, a HipogesIberia, a Finsolutia ou a Servdebt – que as pessoas com dívidas acabam por contactar, deixando a relação que tinham com o banco. Os investidores retiram uma taxa de juro que pode chegar aos dois dígitos, mas que tipicamente está entre 8% e 9%, indica à SÁBADO uma fonte com conhecimento deste mercado.