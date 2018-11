Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Mota-Engil ganha contratos de quase 200 milhões na América Latina

A Mota-Engil ganhou novos contratos na Colômbia, no Peru e na República Dominicana. No total, a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins vai facturar quase 200 milhões de euros com os projectos.