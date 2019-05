Metais raros podem ser a próxima arma da China na guerra comercial com os EUA

Confrontada com a ameaça de tarifas sobre todas as suas exportações para território norte-americano e uma verdadeira guerra contra o seu setor tecnológico, a China deverá estar a preparar uma nova arma para a disputa com os Estados Unidos: os metais raros.

Num comentário transmitido pela CCTV, um responsável da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reformas avisou que os produtos que requerem metais raros para a sua produção não devem ser usados contra o desenvolvimento do país, sugerindo que a China poderá interromper o fornecimento destes recursos minerais, utilizados no fabrico de computadores, smartphones e veículos elétricos.