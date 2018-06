A Mercedes prevê chamar às oficinas "alguns milhares de veículos" em circulação em Portugal para corrigir as irregularidades detectadas nos sistemas de emissões de poluentes. A medida deve abranger sobretudo os modelos Vito 1.6l Diesel (OM 622) e 2.2l Diesel (OM 651), assim como os modelos Classe C e GLC equipados com motor diesel de quatro cilindros, indica o Jornal de Negócios.

Depois de uma reunião com Dieter Zetsche, presidente executivo do grupo que detém a Mercedes-Benz, o ministro dos Transportes da Alemanha, Andreas Scheuer, anunciou a 11 de Junho que a Daimler será obrigada a recolher um total de 774 mil veículos em toda a Europa com o objectivo de actualizar os softwares.

Ainda sem ter muitos detalhes sobre a operação em Portugal, que deverá ocorrer "o mais rapidamente possível", fonte oficial da empresa indicou à TSF que esta mudança nos sistemas de controlo, que não terá custos para os proprietários das viaturas, deve demorar cerca de uma hora e que os clientes abrangidos vão ser informados por carta.

Segundo noticiou no início deste mês a revista Der Spiegel, as autoridades alemãs ameaçaram mesmo vir a aplicar uma multa no valor de 3.750 milhões de euros à Daimler, casa-mãe da Mercedes, devido a este escândalo da manipulação de dados sobre as emissões dos veículos a diesel.