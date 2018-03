Os lucros da EPAL subiram em 2017 cerca de 400 mil euros, para 50,1 milhões de euros, o melhor resultado líquido sem efeitos não recorrentes segundo a companhia abastecedora de água da cidade de Lisboa.Em 2016, os lucros da empresa chegaram aos 49,7 milhões de euros, aumentando 5,5% face a 2015, sendo esse o melhor resultado sem efeitos não recorrentes até à data, mas foi em 2014 que a empresa registou o melhor resultado líquido com efeitos recorrentes, de 54 milhões de euros.Na comunicação à imprensa dos resultados obtidos no último exercício, hoje efectuada, a EPAL não faz qualquer referência ao endividamento da empresa, que no final de 2016 era de 151,2 milhões de euros ao ter sido reduzido em 18,3 milhões de euros.