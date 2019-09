O grupo Jerónimo Martins, dono da marca Pingo Doce, divulgou o plano que promove a igualdade de género para 2020, onde cumpre a nova legislação e introduz também medidas voluntárias que resultam de um diagnóstico interno.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins informa que o Plano de Igualdade entre Homens e Mulheres apresentado para o ano de 2020 foi elaborado de acordo com o despacho normativo n.º 18/2019 de 21 de junho.Apesar de reconhecer que a legislação sobre o tema, reforçada agora pelo novo despacho, funcionar como uma alavanca de progresso, o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos realça que para a empresa "este é um tema que desde há muito norteia" a sua "forma de trabalhar" porque tem e preconiza, "pelas suas vantagens, uma força de trabalho diversificada aos vários níveis da organização".No mesmo comunicado, a dona do Pingo Doce destaca que, além das medidas de implementação obrigatória, o plano agora divulgado integra ainda medidas voluntárias selecionadas a partir do catálogo que, face ao diagnóstico interno efetuado, serão implementadas ao longo do próximo ano.Estas medidas vão refletir "o investimento na melhoria contínua da qualidade de vida dos nossos colaboradores", afirma.A Jerónimo Martins garante que a igualdade e a inclusão fazem parte da forma de ser e de estar, enquanto organização, e lembra que é um grupo constituído maioritariamente por mulheres, já que representam 76% da força de trabalho e ocupam 66% dos cargos de gestão.De entre as medidas voluntárias detalhadas no documento, e para assegurar a implementação do Plano para a Igualdade, a sua monitorização, acompanhamento e sustentabilidade, o grupo prevê a criação de um órgão interno, o Comité para a Igualdade, que terá a missão de decidir e acompanhar estas medidas.Ainda no campo das medidas voluntárias, no mesmo plano prevê-se a realização de ações de formação dirigidas aos responsáveis pela seleção e recrutamento sobre procedimentos que previnam o enviesamento de género.No campo da igualdade nas condições de trabalho do referido plano, a empresa que detém também a polaca Biedronka diz que pretende assegurar um processo de avaliação justo e objetivo para mulheres e para homens.Para garantir o princípio da igualdade entre mulheres e homens e a não discriminação no acesso a emprego, a Jerónimo Martins vai criar e implementar procedimentos internos para assegurar que a empresa mantém durante cinco anos o registo dos processos de recrutamento efetuados, com a devida desagregação por sexo. Esta é uma das regras obrigatórias.No mesmo comunicado, o grupo assume que é "a única empresa portuguesa a integrar o Top 200 Global Companies do 'ranking' global do Equileap Gender Equality, que analisa as práticas de igualdade de género de mais de 3.200 empresas cotadas em todo o mundo".