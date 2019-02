O fundador e líder da Amazon, Jeff Bezos , está ativamente a tentar identificar o responsável por divulgar as mensagens que trocou com a sua amante, Lauren Sanchez , e que motivaram o seu divórcio.Gavin de Becker, chefe de segurança de Bezos, confessou que o seu chefe quer saber quem o traiu. O The New York Post afirma que a fonte de fuga das mensagens terá sido alguém próximo de Bezos, avançado que se pode tratar do irmão de Laurel, Michael Sanchez.Michael Sanchez é um apoiante de Trump , que Bezos criticou abertamente muitas vezes, e agente em Hollywood. O irmão da amante de Lauren já desmentiu as acusações feitas por Bekcer em declarações ao Daily Beast. "Não vou dignificar as acusações passivo-agressivas de Becker ou as suas loucas teorias da conspiração", disse o novo cunhado do homem mais rico do mundo.Segundo o The Daily Beast, haverá motivos políticos por trás da fuga de mensagens entre Bezos e a sua amante.

O fundador e CEO da Amazon Jeff Bezos e a sua esposa MacKenzie Bezos anunciaram que vão divorciar-se após 25 anos de casamento.



A notícia foi dada pelo norte-americano no Twitter. "Queremos que as pessoas tenham conhecimento deste desenvolvimento nas nossas vidas. Como a nossa família e amigos próximos sabem, depois de um longo período de exploração amorosa e testes de separação, decidimos separarmo-nos e continuar as nossas vidas partilhadas como amigos", escreveu Bezos.