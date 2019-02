O mercado não está fácil nem para comprar, nem alugar casa em Lisboa e noutras cidades nacionais. Mas o Governo considera ter encontrado uma solução que pode agradar tanto aos que procuram uma casa para morar, como aqueles que querem rentabilizar as suas propriedades.

Foi, esta quinta-feira, aprovado em Conselho de Ministros um decreto que estabelece direitos vitalícios à habitação. O executivo socialista chamou a este decreto "Direito Real de Habitação Duradoura (DHD)" - um novo tipo de contrato que vai permitir aos inquilinos "manter a sua residência permanente numa habitação alheia por um período vitalício, mediante o pagamento de uma caução reembolsável e de prestações periódicas".

Mas o que significa realmente esta nova medida governamental anunciada pelo ministro João Pedro Matos Fernandes?

O governante com a pasta do Ambiente e da Transição Energética tentou detalhar o decreto aprovado, explicando que não se trata nem de "arrendamento, nem se trata de ter propriedade sobre a própria casa". Ora, um proprietário pode pedir a um inquilino que pague entre 10% a 20% do valor da casa que pretende arrendar. Se o inquilino aceitar pagar este montante, terá direito a habitar até ao fim da vida naquele espaço, mediante ainda o pagamento de uma prestação mensal, de montante acordado entre as partes.

A título de exemplo: um morador quer habitar numa casa em Lisboa de 100 metros quadrados em Lisboa. Segundo este gráfico do Jornal de Negócios, o preço médio do metro quadrado em Lisboa é de 2.753 euros. Logo, o valor do apartamento seria de 275.300 euros. Caso o proprietário deseje usufruir deste novo decreto, pode apresentar a proposta ao inquilino de que este avance entre €27.530 e €55.600 (entre 10% e 20%). Se o inquilino aceitar, poderá viver, de forma vitalícia, naquela habitação, desde que pague a renda acordada com o seu senhorio.

O morador pode desistir do contrato?

Sim, existe essa possibilidade. Caso acabe por decidir interromper o contrato celebrado com o proprietário, o morador tem direito a ser reembolsado de forma total ou parcial da caução que entregou anteriormente. O valor recuperado dessa caução irá variar de acordo com do tempo em que permaneça no imóvel.

No esclarecimento prestado esta quinta-feira, João Pedro Matos Fernandes reforçou que "só o morador pode desistir do contrato", ou seja, o proprietário não pode revogar o acordo.

Quais as vantagens para inquilinos e proprietários?

O governante explicou que existem vantagens para ambos os lados.

O morador não sente necessidade de se endividar, ou avançar com tanto dinheiro, como se estivesse a comprar uma habitação, apesar de ter um efeito semelhante, já que ganha o direito "de residir toda a vida numa habitação, sem que isso signifique uma "amarra" permanente, já que pode renunciar ao contrato".

O ministro elencou ainda uma outra vantagem para os inquilinos. Caso o morador precise de "contratar crédito para financiar a caução", poder hipotecar o próprio Direito de Habitação Duradoura. No entanto, não é ainda claro como esta operação funcionará na banca.

Já para as vantagens do proprietário, o governo elenca a possibilidade de poder ver "um aumento do capital disponível sem que isso implique vender o seu património", ao mesmo tempo que continua a receber dinheiro mensalmente da renda acordada entre as duas partes.

O comunicado do Conselho de Ministros refere ainda que esta nova medida visa proporcionar "às famílias uma solução habitacional estável e segura", constituindo também "uma opção suficientemente atrativa para os proprietários de habitações disponíveis as mobilizarem para esse fim".

O decreto foi aprovado na generalidade em Conselho de Ministros e será agora sujeito a discussão pública.