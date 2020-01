IKEA vai deixar de vender palhinhas, talheres, copos e pratos em plástico descartável, num esforço para reduzir o impacto negativo no ambiente. Também os materiais plásticos usados na zona de restauração vão ser substituídos por alternativas mais sustentáveis, avança a empresa num comunicado enviado esta terça-feira, 7 de janeiro.

"Queremos ter um impacto positivo não só nas pessoas, mas também no nosso planeta. E por isso, temos uma preocupação permanente com o ambiente. Desta forma, eliminar o plástico descartável da nossa gama de decoração em casa e dos nossos restaurantes, cafés e bistros, é um passo importante para ajudar os nossos clientes e a nossa empresa a contribuir para um mundo sem desperdício", afirma Ana Barbosa, responsável pela área de sustentabilidade da IKEA Portugal, no comunicado.



A empresa adianta ainda que pretende, até 2030, que todo o plástico usado na sua gama de artigos seja feito com materiais renováveis ou reciclados. "A ambição é contribuir para um mundo sem desperdício e ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais sustentáveis em suas casas", nota a IKEA, referindo ainda que mais de 60% da gama de produtos é feita a partir de materiais renováveis.

Os objetivos passam por retirar globalmente da gama de soluções de decoração IKEA todos os produtos de uso único em plástico, refere a IKEA. Mas também terminar, até 2030, com a dependência de matérias-primas fósseis, remata.