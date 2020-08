Ikea investe três milhões para baixar preço de 220 produtos

A Ikea Portugal vai investir 3,3 milhões de euros para reduzir preços ao longo dos próximos meses. Em comunicado, a cadeia sueca de mobiliário e decoração revelou esta segunda-feira que o investimento vai abranger 220 referências de produtos de todas as áreas.

A redução dos preços vai começar a sentir-se nas lojas a partir de 01 de setembro, data que marca o arranque do próximo exercício fiscal da empresa.

De acordo com a nota enviada às redações, dos produtos cujos preços serão reduzidos, 43% representam soluções sustentáveis, na sequência daquela que será a missão da empresa ao longo do próximo ano.

"Com várias metas ambientais definidas, a IKEA está focada em encontrar novas formas de mudar o processo de produção de produtos com o uso de materiais renováveis ou reciclados, em dar uma segunda vida a muitos dos produtos das gamas e a investir cada vez mais para criar soluções fáceis e acessíveis", lê-se no comunicado.

Ao mesmo tempo, a empresa pretende "democratizar o acesso à sustentabilidade" através da redução dos preços, sobretudo naquele que é "um ano especialmente difícil para todos", destaca a diretora comercial da Ikea Portugal, Michaela Quinlan.

Já no ano passado, a Ikea Portugal tinha anunciado um investimento de 6,5 milhões de euros na redução dos preços de cerca de uma centena de artigos, além da diminuição do custo das entregas. No ano fiscal terminado em agosto do ano passado, a Ikea Portugal registou vendas no valor de 478 milhões de euros.